Российский нападающий хоккейного клуба НХЛ «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко рассказал о том, чему он научился у форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина.

Слова Тарасенко цитирует портал Sportsnet. По мнению нападающего «Сент-Луиса», в прошлом сезоне Александр Овечкин подал всем пример, показав, как нужно действовать, чтобы выиграть Кубок Стэнли. «Главное, что я узнал в НХЛ: нельзя ждать, когда до тебя дойдет шайба, если хотите забивать голы», — заявил Тарасенко, добавив, что нужно делать больше, чтобы завоевать трофей.

Урок от Овечкина Тарасенко назвал впечатляющим.

Напомним, сейчас команда Тарасенко в финале Кубка Стэнли борется за победу с «Бостон Брюинс». На данный момент клубы сыграли уже четыре матча финальной серии, счет равный — 2:2. Следующая встреча состоится в пятницу, 7 июня.