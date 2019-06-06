Российский нападающий московского ЦСКА Федор Чалов попал в сферу интересов сразу нескольких европейских клубов. Об этом сообщает издание Sky Sports.

По информации СМИ, 21-летний форвард армейцев может в межсезонье перебраться в Английскую Премьер-лигу, присоединившись к «Арсеналу». В Лондоне давно следят за прогрессом Чалова. Также британские СМИ утверждают, что приобрести футболиста хотят «Монако» и испанская «Севилья«.

Напомним, в минувшем сезоне Федор Чалов стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги, на счету нападающего 15 мячей за 30 туров в чемпионате России, а также еще три — в Лиге чемпионов и Кубке России. Помимо этого форвард сделал 7 результативных передач. Контракт Чалова с ЦСКА действует еще как минимум три сезона — до 2022 года.