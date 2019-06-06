Испанский футболист Альваро Арбелоа отреагировал на заявление нападающего «Барселоны» Лионеля Месси о том, что его средний сын Маттео поддерживает мадридский «Реал».

В своем «Твиттере» Арбелоа репостнул видеоотрывок из интервью Месси и ответил на него: «Надо подписать его!». Сам Арбелоа раньше выступал в составе мадридского клуба на протяжении семи лет.

В семье Лионеля Месси и его жены Антонеллы Рокуццо подрастает трое сыновей: Тьяго, Маттео и Чиро. В недавнем интервью аргентинский футболист заявил, что Маттео празднует голы «Реала» во время просмотров матчей по телевизору, поскольку ему нравится дразнить отца и старшего брата. «Реал» и «Барселона» на протяжении долгого времени являются прямыми конкурентами за футбольные трофеи Испании и Европы.