Вице-президент Союза биатлонистов России Алексей Нуждов прокомментировал ситуацию с контрактом Евгения Гараничева на следующий сезон. Слова функционера приводит портал «Спорт-Экспресс».

Нуждов не стал озвучивать имя спортсмена без контракта, поскольку считает, что решение неокончательное. Данные о том, что отказался именно Гараничев, идут из прессы. «Я уверен, что до такого не дойдет, там нет смысла не подписывать, скорее, наоборот», — заявил Нуждов, отметив, что контракт все же будет подписан.

Если вдруг биатлонист откажется от соглашения, то решение о санкциях будет принимать Правление СБР. «Есть какие-то правила, работник их не исполнил, что делать в такой ситуации? Разные люди могут решать по-разному», — заключил Нуждов.

Напомним, сегодня стало известно, что Евгений Гараничев стал единственным членом сборной, не подписавшим контракт с СБР.