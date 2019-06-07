В Бостоне на арене «Ти-Ди Гарден» стартовал пятый матч финала Кубка Стэнли между местным клубом «Бостон Брюинс» и «Сент-Луис Блюз».

В составе «Сент-Луиса» выступают два российских нападающих: Владимир Тарасенко и Иван Барбашев.

Сейчас счет в серии составляет 2:2, команды проведут еще как минимум две встречи, включая сегодняшнюю. Первые два матча прошли в Бостоне, команды обменялись победами: сначала выиграл «Сент-Луис», затем разгромно победил «Бостон». Когда серия перебралась на Запад, «Брюинс» вырвался вперед, однако в следующей же встрече «Блюз» удалось сравнять счет по победам.

Следующий матч состоится на площадке «Энтерпрайз-Центр» в Сент-Луисе. Встреча пройдет в понедельник, 10 июня, начало в 03:00 по московскому времени.