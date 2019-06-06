Испанский теннисист Рафаэль Надаль проведет поединок против швейцарца Роджера Федерера. Матч состоится в рамках полуфинала «Ролан Гаррос», который является одним из четырёх турниров «Большого шлема».

Встреча состоится сегодня, 7 июня, и начнется в 14:00 по московскому времени.

Ранее Рафаэль Надаль в четвертьфинале обыграл японца Кэя Нисикори — 6:1, 6:1, 6:3. Федерер одолел соотечественника Станисласа Вавринку — 7:6, 4:6, 7:6, 6:4.

Напомним, 5 июня очередной игровой день на «Ролан Гаррос» не мог начаться из-за дождя, который на протяжении всего дня лил в Париже. Начало четвертьфинальных матчей, которые должны были стартовать в 15:00, перенесено на определенное время.

В женском турнире Эшли Барти встретится с Амандой Анисимовой, а Йоханна Конта сыграет против Маркеты Вондрусовой.