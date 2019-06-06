Хоккейный клуб «Северсталь» из Череповца рассказал про своего темнокожего фаната, который участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.
В «Твиттере» клуба появилось сообщение о болельщике клуба Игоре Хиряке, который живет в Череповце, однако в юности был причастен к аварии в Чернобыле.
Клара была права🤷♂️
✅Специально для @HBO @karlamsweet и всех поклонников сериала #ChernobylHBO Знакомьтесь — простой череповчанин, работник @Severstal_PAO хороший друг и болельщик @severstalclub — Игорь Хиряк💪 ликвидатор последствий аварии на Черноб. АС✊🏭#карлабылаправа #HBO pic.twitter.com/eHOksCrzpC
— HC Severstal (@severstalclub) 6 июня 2019 г.
Напомним, ранее журналистка Карла Мари Свит возмутилась отсутствием темнокожих персонажей в сериале HBO «Чернобыль», на что ей заявили, что таких в 1986 году быть в числе ликвидаторов аварии не могло.