Хоккейный клуб «Северсталь» из Череповца рассказал про своего темнокожего фаната, который участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

В «Твиттере» клуба появилось сообщение о болельщике клуба Игоре Хиряке, который живет в Череповце, однако в юности был причастен к аварии в Чернобыле.

Напомним, ранее журналистка Карла Мари Свит возмутилась отсутствием темнокожих персонажей в сериале HBO «Чернобыль», на что ей заявили, что таких в 1986 году быть в числе ликвидаторов аварии не могло.