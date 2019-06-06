Российский хоккеист «Тампа-Бэй Лайтнинг» и национальной команды Никита Кучеров высказал свое мнение, повлияли ли судьи на результат сборной России на чемпионате мира по хоккею в Словакии.

В интервью порталу Чемпионат.com Кучеров заявил, что обвинять в чем-то арбитров не хочет. «Винить судей – это вообще самое последние дело», — заявил нападающий, добавив, что плей-офф всегда повышается планка судейства.

По мнению Кучерова, в плей-офф все были в одинаковых условиях и играли жестко. Как считает нападающий, в регулярном чемпионате всегда отличается уровень борьбы, в плей-офф ее больше. «Это то, что хотят фанаты. Они хотят увидеть борьбу», — сказал хоккеист, добавив, что арбитры отработали нормально, и не ему их можно судить.

Напомним, сборная России завоевала бронзовые медали ЧМ по хоккею в Словакии.