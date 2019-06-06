Мексиканский боксер Энди Руис рассказал о переговорах сЭнтони Джошуа о реванше за титул чемпиона мира.

По словам Руиса, боксеры все еще ведут переговоры, но у мексиканца есть преимущество в данный момент.

Он отметил, неважно, где пройдет бой, главное – показать фанатам то, что они так хотят.

«Мне бы хотелось, чтобы поединок был в Нью-Йорке или Лос-Анджелесе. Я чемпион и теперь уже я диктую условия», – сказал Руис, слова которого приводит Boxing Scene.

Напомним, мексиканский боксер Энди Руис-младший одержал победу над представителем Великобритании Энтони Джошуа. Бой за титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версии четырех федераций прошел в «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.

Поражение от Руиса стало первым для Джошуа в карьере боксера, до этого поединка британец одержал 22 победы. В седьмом раунде Руис победил техническим нокаутом, до этого дважды в третьем раунде отправляя соперника в нокдаун. Мексиканец ранее побеждал 33 раза и уже имел одно поражение.