Санкт-Петербургский «Зенит» принимает участие в проведении Петербургского Международного Экономического Форума 2019 года. Мероприятие проходит в КВЦ «Экспофорум» с 6 по 8 июня.

Об участии в форуме сообщила пресс-служба «Зенита» на официальном сайте клуба. Собственный стенд клуба представлен в одном из выставочных павильонов. В рамках форума его участники могут поговорить с представителями «сине-бело-голубых» и договориться о сотрудничестве, посмотреть на детальный макет домашнего стадиона «Зенита» — «Газпром-Арены».

Также на стенде присутствует оригинальный Кубок чемпионов России, который «Зенит» завоевал по итогам сезона-2018/19 в РПЛ.

Петербургский международный экономический форум проводится в Северной столице с 1997 года. «Зенит» участвует в ПМЭФ уже второй год подряд.