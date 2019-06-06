Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о расширении числа команд в российской премьер-лиги.

Газзаев считает, что расширение РПЛ – абсолютно правильное решение. Он отметил, что для такой большой страны, как Россия, 16 клубов — это не только скромно, но и неправильно. Газзаев заявил, что инфраструктура в России сегодня готова принимать не только 18 команд, но и 20.

«Посмотрите на Испанию, Англию, Италию – у них играет по 20 команд. Нам нужно быть в этом тренде и равняться на лучшие чемпионаты. Повторюсь, решение о расширении абсолютно правильное. Есть ещё один серьёзный вопрос, которому я хочу уделить внимание, – лимит на легионеров. Я считаю, что его надо отменить, чтобы была здоровая конкуренция. От этого мы только выиграем», — сказал Газзаев, слова которого приводит «Чемпионат».

РАнее на общем собрании клубов российской премьер-лиги на обсуждение была вынесена возможность расширения лиги до 18 команд. Как сообщает «Спорт-Экспресс», 15 клубов из 16 поддержали идею увеличения числа участников турнира, единственным противником реформы стал московский «Спартак». Отмечается, что окончательное решение примет исполком РФС.