Бывший полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал возможное расширение российской премьер-лиги до 18 команд.

«А кто сможет мне объяснить в чём экономическая и спортивная гениальность решения о расширении до 18 команд?! Есть какие-то расчёты. А дни для дополнительных игр есть в календаре?» — написал Широков в Twitter.

Ранее на общем собрании клубов российской премьер-лиги на обсуждение была вынесена возможность расширения лиги до 18 команд. Как сообщает «Спорт-Экспресс», 15 клубов из 16 поддержали идею увеличения числа участников турнира, единственным противником реформы стал московский «Спартак». Отмечается, что окончательное решение примет исполком РФС.

Отметим, бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о расширении числа команд в российской премьер-лиги. Газзаев считает, что расширение РПЛ – абсолютно правильное решение.