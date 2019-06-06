Российский пловец Климент Колесников примет участие в чемпионате мира по водным видам спорта в Южной Корее несмотря на то, что не так давно перенес операцию на сосудах. Об этом сообщил главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик.

В интервью агентству ТАСС Чепик рассказал, что вопрос о включении спортсмена в сборную не стоит, Колесников — стопроцентный участник турнира. По словам тренера, пловец сейчас поддерживает физическую форму, необходимо обсудить его ситуацию с врачами. «Сейчас он в облегченном варианте готовится плыть на дистанциях 50 и 100 метров, а 200 метров мы на время отставляем в сторону», — заявил Чепик, добавив, что вполне возможно, пловец откажется от какой-то из дистанций.

Напомним, в мае появилась информация о том, что Колесников попал в больницу из-за тромбоза вены в руке и перенес операцию.