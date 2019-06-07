В рамках полуфинала состоятся два матча Открытого чемпионата Франции WTA.

В первой встрече 23-летняя австралийка Эшли Барти сыграет против 17-летней американки Аманды Анисимовой, во втором матче 28-летняя британка Йоханна Конта встретится с 19-летней чешкой Маректой Вондрусовой.

В четвертьфинале Барти в двух сетах обыграла американку Мэдисон Киз, а Анисимова расправилась с действующей победительницей турнира, румынкой Симоной Халеп.

Йоханна Конта победила американку Слоан Стивенс, а Маркета Вондрусова обыграла хорватку Петру Мартич.

Отметим, испанский теннисист Рафаэль Надаль в рамках полуфинала «Ролан Гаррос» проведет поединок против швейцарца Роджера Федерера. Встреча состоится сегодня, 7 июня, и начнется в 14:00 по московскому времени.