Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков высказал свое мнение по поводу вероятного отстранения российских атлетов от Летней Олимпиады 2020 года. Слова Пескова приводит агентство ТАСС.

Как сообщил пресс-секретарь президента, у Кремля нет никакой информации о недопуске сборной России до Олимпийских игр в Токио. «Нам об этом ничего неизвестно, но, в любом случае, не газета Sunday Times определяет состав участников Олимпиады в Японии», — сказал Дмитрий Песков, скептически отнесясь к публикациям британских СМИ.

Напомним, в ряде английских изданий появилась информация о том, что МОК может отстранить российских спортсменов от Олимпийских игр 2020 года из-за того, что чиновники ВФЛА изготавливали фальшивые документы для сокрытия допинговых выступлений прыгуна в высоту Даниила Лысенко.