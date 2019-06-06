В Париже стартовал четвертьфинальный матч Открытого чемпионата Франции с участием российского теннисиста Карена Хачанова. Соперником россиянина на этой стадии турнира стал представитель Австрии Доминик Тим.

Матч должен был состояться еще вчера, однако его начало несколько раз откладывали и в итоге перенесли на другой день.

Ранее эти теннисисты всего один раз встречались на кортах, победу в матче одержал Карен Хачанов.

В 1/8 финала «Ролан Гаррос» Хачанов обыграл аргентинца Хуана Мартина Дель Потро в четырех сетах, матч вышел очень продолжительным — 3 часа 12 минут.

Тим на этом турнире больше запомнился скандалом с Сереной Уильямс: австрийского теннисиста попросили прервать пресс-конференцию, поскольку американка отказывалась подождать, пока он закончит общение с журналистами.