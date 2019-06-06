Энтони Джошуа откатился на четвертую строчку в рейтинге боксеров-тяжеловесов.

Рейтинг составлен порталом The Ring. Первое место теперь занимает британец Тайсон Фьюри, на второй строчке представитель США Деонтей Уайлдер, третье место у победителя Джошуа Энди Руиса. Пятое место занимает британец Диллиан Уайт.

Отметим, на седьмом месте расположился россиянин Александр Поветкин.

Напомним, мексиканский боксер Энди Руис-младший одержал победу над представителем Великобритании Энтони Джошуа. Бой за титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версии четырех федераций прошел в «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Поражение от Руиса стало первым для Джошуа в карьере боксера, до этого поединка британец одержал 22 победы.