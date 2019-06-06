В бельгийском Кортрейке состоится волейбольный матч между женскими сборными России и Польши. Игра будет проходить сегодня, 6 июня, и начнётся в 18:15 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть здесь.



Команды встречаются в рамках третьего тура предварительного этапа Лиги наций. На данный момент в активе сборной России всего три очка, набранные в матче с Китаем в первом туре. На том же этапе команда Вадима Панкова встречалась со сборными Бразилии и Доминиканской республики, в обеих встречах россиянки потерпели поражения.

Второй тур сложился для сборной России еще более неудачно: команда потерпела три поражения в трёх играх — со сборными Германии, Японии и Турции.

Третий этап тоже проходит без побед сборной России: команда уступила Бельгии и Сербии.