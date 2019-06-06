Бывший тренер «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев пытается получить с донского клуба 520 тысяч евро.

Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против». По информации источника, такую сумму, по мнению тренера, ему задолжали в «Ростове» за досрочное расторжение контракта. Отмечается, что из-за этого долга у руководства «Ростова» не получилось договориться с Бердыевым о его возвращении в донской клуб. Также сообщается, что, помимо Бердыева, долги с «Ростова» требуют и другие сотрудники его тренерского штаба, кроме Виталия Кафанова, который в данный момент работает именно в команде Валерия Карпина.

Ранее стало официально известно, что главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев принял решение покинуть команду.

В завершившемся сезоне российской премьер-лиги «Рубин» занял 11-е место в турнирной таблице, не пробившись в еврокубки.