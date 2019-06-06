В бельгийском Кортрейке на арене спорткомплекса «Ланге Мунте» стартовал волейбольный матч между сборными России и Польши. Игра проходит в рамках третьего тура предварительного этапа Лиги наций-2019 среди женских команд.

Для сборной России данная встреча является девятой в рамках турнира. На данный момент в активе подопечных Вадима Панкова числится всего три очка, набранных ещё в первом туре — за победу над китаянками. В том же раунде россиянки проиграли Доминиканской республики и Бразилии.

Во втором туре череда неудач продолжилась: российская команда потерпела три поражения подряд, уступив Германии, Японии и Турции. Матчи проходили в Анкаре.

Третий тур сборная России играет в Кортрейке, где тоже потерпела поражения — от Бельгии и Сербии. Сегодняшняя игра станет заключительной в рамках третьего тура.