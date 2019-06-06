Английская сборная выигрывала Чемпионат мира по футболу лишь однажды — в 1966 году, у себя дома. Фото: официальный сайт ФИФА

Английская сборная выигрывала Чемпионат мира по футболу лишь однажды — в 1966 году, у себя дома. Фото: официальный сайт ФИФА

В Гимарайнше (Португалия) на стадионе «Афонсу Энрикеш» состоится футбольный матч между сборными Нидерландов и Англии. Игра будет проходить в рамках полуфинала Лиги наций. Матч пройдёт сегодня, 6 июня, и начнётся в 21:45 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

Победитель матча выйдет в финал турнира, где встретится со сборной Португалии. Португальская команда стала первым финалистом, накануне обыграв Швейцарию со счётом 3:1. Автором всех трёх забитых голов в составе победителей стал нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Англия и Нидерланды трижды встречались друг с другом в рамках товарищеских поединков. Англичанам удалось одержать одну победу, голландцам — две.

Проигравшая команда встретится со Швейцарией в матче за третье место. Финал и матч за бронзу состоятся 9 июня.