В португальском Гимарайнше на стадионе «Афонсу Энрикеш» стартовал футбольный матч между сборными Нидерландов и Англии. Игра проходит в рамках полуфинальной стадии Лиги наций.

Команда, которая сегодня окажется, победителем, выйдет в финал турнира. Первый финалист определился накануне: сборная Португалии благодаря усилиям Криштиану Роналду обыграла Швейцарию со счётом 3:1. Все три гола в составе победителей забил нападающий «Ювентуса».

Швейцария сыграет в матче за третье место, её соперником станет команда, которая уступит в сегодняшнем поединке. И финал, и матч за бронзу будут проходить 9 июня.

Англия и Нидерланды трижды встречались друг с другом в рамках товарищеских поединков. Англичанам удалось одержать одну победу, голландцам — две.