Бывший президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о владельце «Спартака» Леониде Федуне.

По словам Мутко, «Спартак» сколько шел, строил арену в Тушине, но сейчас он десять миллиардов в год на стадионе и вокруг стадиона зарабатывает каждый год, а Федуна все «мочат».

«Может, он где-то и неправильно управляет, но нужно понимать — если он завтра уйдет, этот клуб пойдет в первый дивизион. Кто-то хочет купить — пусть пойдет и купит», — сказал Мутко, слова которого приводит РИА Новости.

Ранее президент красно-белых Леонид Федун прокомментировал идею расширения лиги до 18 команд, заявив, что это — экономическая глупость.

Отметим, согласно идее главы ЦСКА Евгения Гинера, по итогам чемпионата России-2019/20 лигу никто не покинет напрямую, а две последние команды сыграют стыковые матчи против команд, которые заняли третье и четвертое места в Футбольной национальной лиге. Первое и второе места ФНЛ, как обычно, выйдут напрямую в РПЛ.