В канадском Монреале стартует седьмой этап Гран-при Формулы-1. Соревнования будут проходить в период с 7 по 9 июня.

Сегодня, 7 июня, состоятся две свободные практики. Первая стартует в 17:00 по московскому времени, вторая — в 21:00. Третья тренировка и квалификация будут проходить завтра, а сама гонка состоится в воскресенье, 9 июня.

Гонщикам предстоит преодолеть 70 кругов, общая дистанция которых составит 305,27 километров. На данный момент в личном зачёте пилотов лидирует представитель «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, имеющий 137 очков. На втором месте располагается его напарник по команде Валттери Боттас, а активе которого 120 очков. Замыкает тройку лидеров пилот «Феррари» Себастьян Феттель (82).

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят идёт на двенадцатом месте (9), его партнёр по команде Александер Албон — четырнадцатый.