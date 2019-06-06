Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о планах команды на летнее трансферное окно.

По словам Медведева, костяк «Зенита» останется, но точечные усиления будут, и не обязательно это будут молодые перспективные футболисты, клуб может и очень сильных игроков подписать. Гендиректор считает очевидным, что уровень Лиги чемпионов выше среднего уровня нашего чемпионата.

«Работаем над тем, чтобы у нас были быстрые крайние защитники, способные быстро выходить из обороны в атаку, возвращаться в оборону после атак. Я уверен, мы этих игроков найдем», — сказал Медведев, слова которого приводит ТАСС.

Ранее стало известно, что «Зенит» упразднил должность президента клуба, коим являлся Александр Медведев. Функционер теперь является не президентом, а генеральным директором сине-бело-голубых. Отмечается, что именно так его должность называется и на официальном сайте сине-бело-голубых.