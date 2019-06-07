Сборная России по волейболу встретится с командой Португалии в матче второго тура предварительного этапа Лиги наций-2019 среди мужских команд. Игра будет проходить в России на стадионе «Уфа-Арена» сегодня, 7 июня, и начнётся в 17:00 по московскому времени.

В рамках первого тура российская команда потерпела поражение от сборной Франции, однако затем одержала две победы подряд — над Японией и Сербией. Соперниками россиян по второму туру, помимо португальцев, станут волейболисты из США и Италии. Все игры будут проходить в Уфе.

Третий тур будет проходить с 14 по 16 июня в Иране, там российской команде предстоит встретиться с хозяевами площадки, а также со сборными Канады и Польши.

В предварительном этапе Лиги наций принимают участие шестнадцать команд, они встречаются по принципу «каждая с каждой» по туровой системе.