Бывший защитник казанского «Рубина» Роман Шаронов назначен исполняющим обязанности главного тренера клуба.

Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Отметим, предыдущие два сезона Шаронов был главным тренером молодежной команды казанского клуба.

Защитник выступал в составе «Рубина» с 1999 по 2004 годы, а затем — с 2008 по 2014 годы. В составе казанской команды Шаронов стал двукратным чемпионом России, обладателем Кубка России, двукратным победителем Суперкубка страны.

Напомним, 5 июня «Рубин» официально объявил об уходе Курбана Бердыева с поста главного тренера. Ранее сообщалось, что Бердыев покинет казанский клуб по собственному желанию после завершения текущего сезона и планирует взять паузу в карьере, чтобы дождаться достойных предложений.