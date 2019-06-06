Максим Кугаевский, тренер российского биатлониста Евгения Гараничева, прокомментировал информацию о том, что спортсмен до сих пор не подписал договор с СБР.

«Это явная провокация, вранье и клевета, — заявил Кугаевский, слова которого приводит ТАСС. — Поскольку спортсмены Тюменской области даже в глаза не видели этих контрактов, они их физически не могли подписать».

Кугаевский добавил, что контракт пока что не подписан не только с Гараничевым, но и с лидером сборной Александром Логиновым, который также выступает за Тюменскую область.

На совете СБР в апреле было принято решение ввести договоры для спортсменов сборной, которые регулируют их деятельность и отношения с союзом. В контракте прописаны обязанности обеих сторон: член сборной обязуется соблюдать дисциплину, не употреблять запрещенные препараты, носить экипировку с логотипами спонсоров, а СБР в свою очередь оказывает поддержку спортсмену.