Лидер баскетбольного клуба «Химки» Алексей Швед получил повреждение и не поможет своей команде в финальной серии Единой лиги ВТБ.

Как сообщает пресс-служба подмосковного клуба, Швед выбыл до конца сезона из-за травмы стопы. Игрок будет вынужден пропустить оставшиеся матчи с ЦСКА. Первый матч финальной серии баскетболист провел на обезболивающих уколах, а сегодня прошёл медицинское обследование. Осмотр показал, что Шведа беспокоит обострившийся плантарный фасциит в месте прикрепления плантарной связки к пяточной кости. Баскетболисту понадобится около месяца на восстановление.

Напомним, в первом матче «Химки» проиграли ЦСКА со счётом 85:106. Швед записал на свой счёт 30 набранных очков. Вторая игра пройдет завтра, 7 июня, в Москве.