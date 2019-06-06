Норвежская лыжница Тереза Йохауг прокомментировала решение FIS изменить формат финальной гонки многодневки «Тур де Ски». Ранее стало известно, что вместо гонки преследования в гору Альпе де Чермис спортсмены побегут масс-старт.

Йохауг заявила, что не поддерживает такое решение Международной федерации. «Трасса на Альпе де Чермис очень крутая, и это грозит многочисленными падениями и столкновениями спортсменов, — приводит слова спортсменки TV2. — У нас будут некоторые проблемы».

Норвежка выразила надежду на то, что «Тур де Ски» в новом формате пройдет лишь один раз, а затем организаторы поймут необходимость вернуться к прежнему варианту, при котором заключительной гонкой будет пасьют.

Примечательно, что многие спортсмены также выразили своё недовольство нововведением.