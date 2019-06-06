Российский теннисист Карен Хачанов потерпел поражение от представителя Австрии Доминика Тима в матче четвертьфинала «Ролан Гаррос». Игра завершилась со счётом 6:2, 6:4, 6:2 в пользу австрийца. Таким образом, Доминик Тим вышел в 1/2 финала соревнований.

Продолжительность поединка составила один час и 49 минут, за это время Хачанов пять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта. Его соперник сделал три эйса, три раза ошибся на подаче и реализовал пять брейков из восьми.

За выход в финал Открытого чемпионата Франции Доминик Тим сыграет с победителем второго полуфинала, в котором встретятся испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер. Их матч состоится 7 июня.

В женском турнире в полуфинале Эшли Барти встретится с Амандой Анисимовой, а Йоханна Конта сыграет против Маркеты Вондрусовой.