Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят, а также его напарник по команде Александр Албон посетили лесозагатовку, где получили уроки искусства рубки деревьев и метания топоров.

Также на лесозаготовке побывали пилоты «Ред Булла» Пьер Гасли и Макс Ферстаппен. Мероприятие состоялось в рамках подготовки к седьмому этапу Гран-при Формулы-1, который будет проходить в канадском Монреале.

Axe throwing? Complete it ✅ pic.twitter.com/388ChNGAw5 — Toro Rosso (@ToroRosso) June 5, 2019

«Было приятно приехать и повеселиться в среду перед гонкой, это всегда здорово, — заявил Квят, слова которого приводит пресс-служба «Торо Россо». — Я люблю приезжать в Канаду».

Напомним, Гран-при Канады стартует завтра, 7 июня. В рамках соревнований состоятся две свободные практики. Третья тренировка и квалификация пройдут в субботу, сама гонка назначена на воскресенье.