Защитник голландского «Аякса» Матейс де Лигт попал в сферу интересов французского «Пари Сен-Жермен».

Как сообщают СМИ, Леонардо в ближайшее время займет пост спортивного директора парижского клуба. До этого он покинул итальянский «Милан», где работал в аналогичной должности. Главной трансферной целью специалиста станет Де Лигт. Отмечается, что бразилец уже приступил к работе над осуществлением трансфера.

На следующей неделе должны состояться переговоры с агентом игрока Миной Райолой.

Напомним, ранее стало известно, что на Де Лигта претендует «Манчестер Юнайтед». Английский клуб мог приобрести защитника перед началом нынешнего сезона, но не сделал этого, потому что представители «красных дьяволов» посчитали, что футболист сильно прибавит в весе.