Первая ракетка мира серб Новак Джокович вышел в полуфинальную стадию турнира «Ролан Гаррос». В четвертьфинальном поединке спортсмен одержал победу над представителем Германии Александром Зверевым. Игра завершилась со счётом 7:5, 6:2, 6:2.

Продолжительность встречи составила 2 часа 12 минут, за это время Джокович один раз подал навылет, совершил четыре двойные ошибки и реализовал шесть из одиннадцати брейк-пойнтов. На счету Зверева десять эйсов, восемь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из восьми.

В полуфинальном матче Джоковичу предстоит встретиться с австрийцев Домиником Тимом, который выбил из борьбы россиянина Карена Хачанова. В параллельном полуфинале сразятся Роджер Федерер и Рафаэль Надаль.

Напомним, Надаль является действующим победителем Открытого чемпионата Франции.