Румынская теннисистка Симона Халеп завершила выступление на турнире «Ролан Гаррос». В четвертьфинальном поединке спортсменка потерпела поражение от американки Аманды Анисимовой. Игра завершилась со счётом 2:6, 4:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 8 минут, за это время Халеп один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из восьми. На счету победительницы один эйс, 4 брейка и ни одной двойной ошибки.

Ранее 17-летняя Аманда ни разу в карьере не выходила в полуфинал турниров «Большого шлема». Её соперницей в полуфинале станет австралийка Эшли Барти.

Напомним, Симона Халеп является действующей чемпионкой Открытого чемпионата Франции.