Ваш браузер использует блокировщик рекламы

Он мешает корректной работе сайта.
Отключите блокировщик или добавьте nevasport.ru в белый список, чтобы закрыть это сообщение

  • 20:25,  6 июня 2019
Биатлон
0

Пропустивший первый сбор Елисеев тренируется в Саранске с отцом

Матвей Елисеев. Фото:
Матвей Елисеев. Фото: "Инстаграм" биатлониста

Российски биатлонист Матвей Елисеев, пропустивший первый сбор национальной команды в Белокурихе, тренируется в Саранске под руководством отца.

«У папы здесь сборы с младшими учениками, и мы решили, что и мне будет полезно приехать в Саранск, — сказал Елисеев, слова которого приводит Инфо-РМ. — Здесь есть стрельбище и можно поработать над своей стрельбой».

Спортсмен подчеркнул, что позднее он отправится на сборы в Чайковском и Токсово, но там тренеры не смогут уделять ему столько персонального внимания, поэтому сейчас он пользуется возможностью и занимается под руководством отца. Также Елисеев сообщил, что в межсезонье планирует принять участие в чемпионате России по летнему биатлону.

Недавно Матвей Елисеев рассказал о том, как складываются его отношения с системой допинг-контроля ADAMS, а также о своих пропусках тестов.

Текст:  Ирина Красько
Новости партнеров