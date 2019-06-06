Пропустивший первый сбор Елисеев тренируется в Саранске с отцом

Российски биатлонист Матвей Елисеев, пропустивший первый сбор национальной команды в Белокурихе, тренируется в Саранске под руководством отца.

«У папы здесь сборы с младшими учениками, и мы решили, что и мне будет полезно приехать в Саранск, — сказал Елисеев, слова которого приводит Инфо-РМ. — Здесь есть стрельбище и можно поработать над своей стрельбой».

Спортсмен подчеркнул, что позднее он отправится на сборы в Чайковском и Токсово, но там тренеры не смогут уделять ему столько персонального внимания, поэтому сейчас он пользуется возможностью и занимается под руководством отца. Также Елисеев сообщил, что в межсезонье планирует принять участие в чемпионате России по летнему биатлону.