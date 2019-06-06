Российская гимнастка Арина Аверина не выступит на Европейских играх в Минске, которые стартуют 21 июня. Вместо неё представлять страну на соревнованиях будет её родная сестра Дина.

Об этом сообщает агентство «Р-Спорт». Примечательно, что в предварительную заявку сборной России по художественной гимнастике входила не Дина, а Арина. Кроме того, изменения коснулись и состава команды на групповые упражнения. За сборную России выступят Анастасия Максимова, Мария Толкачева, Анжелика Стубайло, Диана Менжинская и Вера Бирюкова.

Напомним, ранее Дина Аверина одержала победу в многоборье на тестовых соревнованиях Европейских игр. По итогам многоборья Авериной удалось набрать 89,300 балла. Второй результат продемонстрировала её сестра Арина Аверина, набравшая 86,950 балла. Однако правила Европейских игр подразумевают, что на пьедестал может подниматься лишь одна спортсменка от страны.