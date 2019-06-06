Российская фигуристка Станислава Константинова поделилась фотографией, на которой она одета в свадебное платье.

Спортсменка опубликовала снимок на своей странице в «Инстаграме», чем впечатлила болельщиков. Поклонники оставили под публикацией множество восторженных комментариев. Среди тех, кому понравился образ Константиновой, оказалась и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

Напомним, в минувшем сезоне Константинова заняла четвертое место на чемпионате России, пропустив вперёд лишь юниорок из группы Этери Тутберидзе. Фигуристка стала первым номером сборной России и получила путевку на чемпионат Европы, но попасть в призы не смогла. В состав на чемпионат мира фигуристку не включили: она имела возможность побороться за путевку в финале Кубка России, однако не смогла навязать борьбу Медведевой и Туктамышевой.