Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал возможное расширение Российской Премьер-Лиги до 18 команд.

Специалист одобрил данную идею, однако отметил, что она будет успешной лишь при реализации нескольких условий. Так, должны быть выполнены все требования по инфраструктуре, получены среднесрочные финансовые гарантии. Также Медведев призвал обратить внимание и на погодные условия в России.

«Календарь должен учитывать климатический фактор, — сказал специалист, слова которого приводит «Р-Спорт». — Играть в слякоть и мороз, как все хорошо знают, – это уже не футбол, а другая игра с мячом».

Напомним, ранее бывший игрок «Зенита» и сборной России Роман Широков раскритиковал идею расширения чемпионата России.