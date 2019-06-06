Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев заявил, что клуб не рассматривает кандидатуру полузащитника московского «Спартака» для усиления в межсезонье.

Аджоев сообщил, что команда находится в поиске игрока с российским паспортом, которые сможет помочь «Арсеналу» в новом сезоне. «Дениса Глушакова в этом списке нет, — сказал специалист, слова которого приводит «Чемпионат». — Мы не готовы его подписать. Даже не рассматриваем».

Напомним, в следующем сезоне тульский «Арсенал» будет выступать в Лиге Европы. Команда заняла шестое место в Российской Премьер-Лиге и не смогла пробиться в еврокубки, однако победа московского «Локомотива» в Кубке России подарила тульскому клубу путёвку в Лигу Европы.

Ранее главный тренер «Сочи» Александр Точилин также опроверг интерес к Денису Глушакову.