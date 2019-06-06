Исполнительный директор Союза Биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков подтвердил, что Евгений Гараничев не подписал контракт с организацией.

Ранее тренер Гараничева Максим Кугаевский сообщил, что никакой проблемы не существует. Контракт с Гараничевым не подписан лишь потому, что спортсмен еще не видел договор, ситуация разрешится на ближайшем сборе. Однако Голиков утверждает, что Гараничев просто не хочет подписывать соглашение.

«Гараничев не подписал — это правда. Сказал, что не хочет, — заявил специалист, слова которого приводит «Чемпионат». — Мы будем отдельно с ним решать вопрос». Голиков отметил, что подписание контракта — добровольное дело, но будущее Гараничева в таком случае неизвестно. «Самое плохое в этой ситуации — что просто не хочет», — подчеркнул специалист.