Петербургский «Зенит» начнёт новый сезон чемпионата России с игры против «Тамбова», который вышел в Премьер-Лигу благодаря победе в ФНЛ.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», полная презентация календаря РПЛ на сезон 2019/20 состоится 6 июня в 23:40, однако уже сейчас известно, какие матчи состоятся в рамках первого тура. Московский «Локомотив» сыграет с «Рубином», «Краснодар» — с «Ахматом» на выезде.

Остальные пары первого тура выглядят следующим образом: «Крылья Советов» — ЦСКА, «Спартак» — «Сочи», «Ростов» — «Оренбург», «Урал» — «Уфа», «Арсенал» — «Динамо». Игры будут проходить в середине июля, однако точные даты пока неизвестны.

Напомним, «Тамбов» и «Сочи» заменили в РПЛ «Анжи» и «Енисей». «Уфа» и «Крылья Советов» выиграли стыковые матчи и остались в чемпионате России.