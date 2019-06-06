Международная автомобильная федерация занимается разработкой проектов технического и спортивного регламентов на сезон-2021. Как сообщает Auto Motor und Sport, работа должна быть закончена к 14 июня, однако уже сейчас известно, какие нововведения могут быть приняты.

ФИА предложила правило, согласно которому продолжительность гоночного уик-энда будет сокращена, что теоретически позволит провести больше этапов Гран-при. Также четверг может перестать быть медиаднём: общение с журналистами и пресс-конференции могут быть перенесены на утро пятницы. В связи с этим пятничные тренировки будут начинаться позже, но их продолжительность останется прежней — полтора часа.

Ещё одним важным изменением может стать новый принцип работы режима «закрытого парка». ФИА хочет установить правила, согласно которым команды не смогут вносить изменения в конфигурацию машин после начала первой тренировки. Таким образом, команды потеряют возможность сравнивать различные варианты антикрыльев в ходе свободных заездов.