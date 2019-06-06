Бывший главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев может получить должность в структуре клуба.

Как утверждает Kazanfirst.ru, специалист продолжить работать в казанском клубе и получит руководящую должность. По информации источника, Бердыев фактически останется главным человеком в команде. Официального подтверждения данной информации пока не поступало.

Напомним, сегодня, 6 июня, стало известно, что бывший защитник «Рубина» Роман Шаронов назначен исполняющим обязанности главного тренера клуба. Об этом сообщается на официальном сайте команды. Предыдущие два сезона Шаронов был главным тренером молодежного состава казанского клуба.

5 июня «Рубин» официально объявил об уходе Курбана Бердыева с поста главного тренера. Ранее сообщалось, что Бердыев покинет казанский клуб по собственному желанию после завершения текущего сезона и планирует взять паузу в карьере, чтобы дождаться достойных предложений.