Федерация хоккея с мячом России (ФХМР) внесла дополнение к регламенту проведения соревнований. Согласно внесенным поправкам, журналистам запрещено критиковать команды, игроков и судей, а также негативно высказываться о матчах и участниках чемпионата.

Также отмечается, что прессе запрещено провоцировать участников чемпионата к таким высказываниям, которые могут носить негативный характер. «В случае невыполнения представителем СМИ установленных правил, он лишается аккредитации и допуска, в дальнейшем, к освещению Чемпионата», — гласит регламент.

Кроме того, об аккредитации каждого представителя СМИ на матч теперь должен будет ходатайствовать клуб. Если журналист нарушит прописанные в регламенте правила, то именно клуб будет нести ответственность и выплачивать штраф. Первое нарушение будет наказываться штрафом в размере 100 тысяч рублей, повторное — 200 тысяч.