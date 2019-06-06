Домашние матчи «Тамбова» в сезоне 2019/20 могут быть перенесены в Волгоград. Как сообщил спортивный директор клуба Павел Худяков, «Тамбов» рассматривает вариант с проведением домашних игр именно в Волгоград.

Представитель клуба пояснил, что такое решение может быть принято в виду финансовых причин. «Рассматриваем из-за того, что нам это будет экономически выгоднее», — сказал Худяков, слова которого приводит «Чемпионат». Специалист пояснил, что в Волгограде матчи «Тамбова» будут собирать большее количество зрителей, что поможет отбить какую-то часть затрат.

Напомним, «Тамбов» стал победителем ФНЛ и получил право выступать в Премьер-Лиге в следующем сезоне. Первым соперником клуба в чемпионате России станет петербургский «Зенит». Матч состоится в середине июля, однако точная дата пока неизвестна.