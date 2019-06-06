Знаменосцем сборной команды России на церемонии открытия Европейских игр, которые пройдут в Минске с 21 по 30 июня, станет семикратный чемпион мира по самбо Артём Осипенко.

Сайт Олимпийского комитета России сообщает, что торжественные проводы команды на Европейские игры состоятся 16 июня. «Знаменосцем нашей делегации на церемонии открытия II Европейских игр станет семикратный чемпион мира по самбо Артём Осипенко», — гласит сообщение на сайте. Отмечается, что сборную России в Минске будут представлять 225 спортсменов, в число которых входит пять олимпийских чемпионов: Адбулрашид Садулаев и Наталья Воробьёва, Алексей Алипов, Анастасия Максимова и Мария Толкачёва. Турнир пропустит гимнастка Алия Мустафина, получившая травму.

Также ранее стало известно, что на Европейских играх не выступит Арина Аверина — вместо неё в состав вошла её родная сестра Дина.