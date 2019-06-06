Завершился волейбольный матч между женскими сборными России и Польши. Игра проходила в рамках третьего тура предварительного этапа Лиги наций-2019 и завершилась победой польской команды со счётом 3:2.

Большую часть времени команды демонстрировали равную игру. В первом сете победили польские волейболистки, во втором — россиянки. Затем подопечным Панкова удалось выиграть третий сет и выйти вперёд, однако два заключительных игровых отрезка россиянки отдали соперницам.

Таким образом, в активе сборной России всего одна победа в девяти матчах. Три очка были набраны в первом туре, когда россиянки обыграли команду Китая. В том же раунде подопечные Панкова проиграли Доминиканской республике и Бразилии.

Во втором туре россиянки потерпели три поражения — от Германии, Японии и Турции. В третьем туре команда также проиграла все три матча — с Бельгией, Сербией и Польшей.