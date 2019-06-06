Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал поражение от австрийца Доминика Тима в четвертьфинальной стадии Открытого чемпионата Франции.

Хачанов заявил, что Тим проявил себя как один из лучших игроков на грунте. «Мне было очень тяжело сегодня, — сказал россиянин, слова которого приводит официальный сайт АТР. — Он всегда ставил меня в сложные ситуации, чтобы я играл агрессивнее». Спортсмен добавил, что ему стоило допускать меньше невынужденных ошибок и выигрывать больше мячей.

Напомним, игра завершилась со счётом 6:2, 6:4, 6:2 в пользу австрийца. В полуфинале Тим поборется с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем. Во втором полуфинале Рафаэль Надаль встретится с Роджером Федерером.