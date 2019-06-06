Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник прокомментировал изменения судейской системы. Согласно новым правилам, прыжки, исполненные с недокрутом или с неверного ребра, будут стоить дороже, чем в прошлом сезоне.

Существует мнение, что такие правила пойдут на руку двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой, которая часто исполняет лутц с неясного ребра. Однако Лакерник заверил, что правила изменились из-за того, что жесткая система оценок в прошлом году привела к большому количеству недокрутов.

«Никто не думал ни о Медведевой, ни о ком-то другом, — заявил Лакерник, слова которого приводит «Спорт-Экспресс». — Просто увидели, что недокрутов стало больше, и предложили снизить их вес».

Напомним, ранее ISU опубликовал календарь международных соревнований сезона 2019/20.